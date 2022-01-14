Погода на Ямале 14 января 2022: в регионе значительно потеплеет Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 14 января, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 С, днем -6…-11 С.

По народному календарю Васильев день (по старому стилю 1 января), в честь Василия Великого, известного как святитель Василий Кесарийский. На Руси его прозвали Василием Свинятников, потому что он считался покровителем свиней. В этот день все готовили жареного поросенка, вареные окорока свиньи и многое другое.

Что касается примет, то сильный мороз и снег предвещали плодородный год. Ясное звездное небо – урожай гороха и ягод, а вьюга – урожай орехов.