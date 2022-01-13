Мальчик Толя из Салехарда на день стал инспектором дорожно-патрульной службы

Фото: УМВД по ЯНАО

В роли инспектора дорожно-патрульной службы почувствовал себя школьник из Салехарда Толя. Мальчик разместил свое письмо на сайте елкажеланий.рф и рассказал, что хочет посмотреть на работу инспекторов и познакомиться с сотрудниками ДПС. Спустя некоторое время за ним приехал заместитель начальника отдела УГИБДД подполковник полиции Максим Собянин на патрульном автомобиле ДПС.

По его словам, глядя на работу инспекторов, мальчик использовал специальные световые, звуковые сигналы, разговаривал по радиостанции и по специальной громкоговорящей установке.

Фото: УМВД по ЯНАО

- Выйдя на улицу, школьник был искренне удивлен, когда увидел машину Госавтоинспекции. Оказавшись в автомобиле, он не скрывал своего восхищения и с интересом разглядывал все находящиеся внутри устройства, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Максим Собянин отметил, что в Госавтоинспекции ждут ответственных и отважных людей. Если Толя в будущем станет их коллегой, они будут только рады. Полицейские вручили памятные и полезные подарки и пожелали успехов в жизни.