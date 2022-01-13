Прокуратура выясняет, почему берег реки Полуй в Салехарде оказался завален мусором Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Салехарда провела проверку по факту обнаружения несанкционированных свалок на берегу реки Полуй в августе 2021 года. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, во время обследования берега городские прокуроры и специалисты сектора муниципального экологического контроля и департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО нашла 17 свалок, 11 из которых находились в границах водоохранной зоны.

Главе Салехарда прокуратора внесла представления, по результатам которого берег реки частично расчистили, но 6 самых больших свалок так и не ликвидировали. Чтобы принудить администрацию Салехарда к исполнению требований законодательства, прокурор обратился с иском в суд, которое 27 декабря 2021 удовлетворено в полном объеме.

Исполнение решения контролирует прокуратура.