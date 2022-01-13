В селе Салемал и на станции Обская на Ямале появятся два новых офиса МФЦ Фото: Татьяна Коркина

В первом квартале 2022 года в селе Салемал и на станции Обская появятся два новых офиса МФЦ. Чтобы жителям Обской было удобно получать услуги, будет организована работа одного окна с особым режимом. Специалист отдела предоставления услуг из Лабытнанги будет приезжать в офис несколько раз в неделю, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В селе Салемал МФЦ откроется на базе отделения «Почты России». Ведь вопрос получения государственных и муниципальных услуг на почте в отдаленных населенных пунктах в ноябре 2021 года обсуждали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

По данным правительства, на Ямале работают 18 отделов и 14 офисов МФЦ и выездная мобильная бригада. Жители Ямала могут без проблем получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в отделах МФЦ.

КСТАТИ

Тем временем на Ямале продолжают модернизировать работы уже работающих отделов. В августе 2021 года в отделах МФЦ ЯНАО можно получать электронные услуги в секторе пользовательского сопровождения. А ещё услуги можно получить дистанционно по телефону контакт-центра: 8-800-2000-115.