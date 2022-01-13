В Надыме чиновник получил взятку в 1,3 миллиона рублей от двух подрядчиков Фото: Татьяна Коркина

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЯНАО завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Надымского филиала государственного казенного учреждения. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за действия в пользу взяткодателя. При этом чиновник проходит по делу как должностное лицо.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, с 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ договорился с двумя подрядчиками о получении взятки в 1,3 млн рублей двумя частями. За это чиновник должен был заключить с ними государственные контракты, обеспечить оплату не выполненных на тот момент работ (или выполненных, но с нарушениями) и вообще взять их под свое «крылышко». Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

Что касается уголовного дела в отношении обоих взяткодателей (статья «дача взятки в особо крупном размере»), то оно выделено в отдельное производство, и в настоящее время расследуется.