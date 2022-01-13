В Губкинском осудят мужчину, который прострелил головы двоим знакомым Фото: Татьяна Коркина

Завершено расследование по факту покушения на убийство двух и более лиц в городе Губкинский Пуровского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

Следствие выяснило, что 26 июля 2021 в Губкинском около 13 часов произошло ЧП. В магазине на территории промышленной зоны города местный житель выстрелил в головы двоим мужчинам из своего травматического пистолета с близкого расстояния. Тем самым мужчины получили черепно-мозговые травмы. Раненым оказали своевременную медицинскую помощь, поэтому их жизни ничего не угрожает.

Следствие установило все обстоятельства произошедшего, провели следственные действия. После совершения преступления обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.