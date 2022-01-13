В трех салехардских библиотеках действует единый читательский билет

Фото: Централизованная библиотечная система

Во всех трех библиотеках Централизованной библиотечной системы Салехарда начал действовать единый читательский билет. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения и в социальных сетях. Что же меняется для читателей?

- Читателям не нужно быть записанным в каждую библиотеку, ведь единый читательский билет действует во всех библиотеках;

- При помощи электронного каталога на сайте читатели смогут выбрать любую интересующую его книгу и библиотеку, где эту книгу удобнее всего забрать;

- По единому читательскому билету можно сдавать книги в любую библиотеку Централизованной библиотечной системы.

Единый читательский билет поможет читающим сэкономить время и улучшить качество услуг.