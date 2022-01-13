В Ноябрьске на весь день вырубят светофор, чтобы его отремонтировать Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске сегодня, 13 января 2022, отключат светофор на перекрестке ул. Ленина и Дзержинского, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Регулировщик не будет работать с 9 утра до 17 часов вечера, но на два часа включат – с 12 до 14 часов (когда все горожане разъедутся на обед).

Отключение светофора связано с его ремонтом. Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следствия.