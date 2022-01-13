В Салехарде семьи из числа коренных малочисленных народов Севера получили шесты для чума и светильники

Фото: администрация Салехарда

Две семьи из числа коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни, получили нюки, шесты для чума и светодиодные светильники от сотрудников департамента по труду и социальной защите населения Салехарда. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, товарно-материальные ценности выдали в рамках стандарта минимальной материальной обеспеченности.

Фото: администрация Салехарда

Такие принадлежности дают представителям кмнс в течение года по заявлениям самих граждан. А еще каждый квартал семьи северных кочевников получают денежную выплату на покупку горючего для мини-электростанций.

Фото: администрация Салехарда

СПРАВКА «КП»

Помощь в рамках стандарта минимальной материальной обеспеченности в 2021 году получили 37 семей, которые ведут традиционный образ жизни кмнс в Салехарде. Всего в городе живут 37 семей, ведущих традиционный образ жизни, из которых 8 ведут полукочевой образ жизни, 28 семей – кочевой.