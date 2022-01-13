Жительница Лабытнанги пыталась продать коляску, но в итоге сама же за неё заплатила Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту мошенничество возбуждено в городе Лабытнанги после того, как у местной жительницы обманом похитили 25 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, она сама обратилась в полицию, чтобы силовики нашли человека, причастного к совершению преступления.

Оказалось, что заявительница разместила на одном из сайтов объявление о продаже детской коляски. На её предложение откликнулся мужчина, готовый оплатить товар и оформить доставку. Во время переписки со лжепокупателем потерпевшая получила ссылку на сайт, зашла на него и ввела реквизиты банковской карты и полученный в смс-ке код. В результате операции с карточки дамы тут же списалось 25 тысяч рублей.

БДИ!

Полиция Лабытнанги призывает ямальцев быть осторожными и не доверять незнакомым лицам. Мошенники могут обмануть и при покупке вашего товара, и при продаже своего. Чтобы сохраниь свои деньги, не называйте никому данные своей карточки, не переходите по странным ссылкам и не следуйте инструкциям от незнакомых лиц.