На Ямале в 2021 году произошло 888 пожаров, в которых сгорели 39 человек

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

На Ямале в 2021 году произошло 888 пожаров, в которых погибло 39 человек, травмы получили 63 человека. Из общего числа пожаров в жилом секторе произошло 295 пожаров, пожарные спасли 168 человек и материальные ценности на сумму более 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Самые распространенные причины пожаров:

- неисправность проводки, короткое замыкание, неисправность электротехнических изделий (138 случаев);

- неосторожное обращение с огнем (68 случаев);

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей (42 случая).

По данным пожарных, неосторожное обращение с огнем и неисправная электропроводка говорит о том, что в жилых домах есть проблемы с содержанием электропроводки и электрооборудования. Это лежит на совести жильцов, а в подъездах и на жилом доме – на совести управляющих компаний.

Люди активно хранят коляски, велосипеды, старую мебель и строительный мусор на путях эвакуации, что создает пожарную нагрузку при возгорании и затрудняет эвакуацию людей при пожаре.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если произошел пожар, сразу же звоните по телефону 01 (со стационарного номера) или по номеру 101 и 112 (с мобильного).