Погода на Ямале 13 января 2022: ночью температура упадет почти до -40, но днем потеплеет Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 13 января 2022, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ночью ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -33…-38 C, при натекании облачности -23…-28 C, по западу -18…-23 C. Температура воздуха днем -19…-24 C, местами -29…-34 C, по западу -12…-17 C.

Погода на Ямале на 13 января 2022 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 13 января – канун Васильева дня, в честь святителя из Кападокии Василия Кесарийского. На вечер хозяйки готовили много еды и угощали всех друзей и знакомых, которые зашли к ним в гости. Особый изыск – блюда из свинины, ведь Василий считался покровителем свиноводов.

В Васильев вечер крестьяне стряхивали снег с яблонь, чтобы летом был хороший урожай. А ещё следили за погодой: если ветер дул южный, то будет жаркий и благополучный год. Если дул западный ветер – значит, в году будет много молока и рыбы, а если восточный – будет большой урожай ягод и фруктов.