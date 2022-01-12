Два новых судна будут возить пассажиров на переправе Салехард – Лабытнанги и на маршруте Салехард – Катравож

Фото: Правительство ЯНАО

Два новых пассажирских судна на воздушной подушке «Нептун 23», созданные в России, появились на Ямале в рамках исполнения госконтракта. В конце 2021 года суда, принятые окружным заказчиком для флота, прошли ходовые испытания. Сейчас суда регистрируют в установленном законом порядке.

«Нептун 23», рассчитанный на 20 пассажиров, может эксплуатироваться в районах Крайнего Севера, двигаться по открытой воде, на мелководье, по льду и снегам, и с полным выходом на ровные участки суши. Благодаря двум дизельным двигателям «Нептун 23» может развить скорость судна по ледяной поверхности до 70 км/ч, управляет судом экипаж из двух человек.

По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина, новые суда задействуют для перевозки пассажиров и багажа в межсезонье на переправе Салехард – Лабытнанги и на маршруте Салехард – Катравож и обратно.

В салоне «Нептуна 23» есть удобные боковые диваны, ремни безопасности для пассажиров. Учитывая непростые климатические условия, суда оснащены двойным остеклением, повышенной теплоизоляцией салона и рубки. Есть и дополнительный обогрев салон. С появлением двух новых судов их количество на Ямале увеличилось до четырех. Два судна, которые были куплены раньше, выполняют рейсы по маршрутам «Салехард – Лабытнанги и обратно и «Салехард – Зеленый Яр и обратно».