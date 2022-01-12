На Ямале разрешат отстреливать бурого медведя, но для этого нужно получить разрешение

Фото: Правительство ЯНАО

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО предлагает ямальским охотникам поучаствовать в распределении разрешений по добыче бурого медведя. Охотиться на мишек можно будет весной и летом – с 12 апреля по 10 июня 2022 года. Заявления на получение разрешений принимают с 10 января по 9 февраля 2022.

Подать их можно тремя способами: лично в департамент, по электронной форме или заказным почтовым отправлением. Подробности можно посмотреть здесь.

КСТАТИ

Напоминаем вам, что за охоту без разрешения предусмотрена административная ответственность. А причинение крупного ущерба в результате незаконной добычи может вылиться в уголовку.