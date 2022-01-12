На Ямале в 2021 году на мясо пустили 54 тысячи оленей. Фото: Правительство ЯНАО

В четырех убойных комплексах Приуральского, Надымского и Тазовского районов продолжается заготовка оленины. Таким образом, на Ямале завершается убойная кампания. В 2021 году на 15 комплексах в шести районах ЯНАО заготовили почти 2,2 тысячи тонн оленины.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО, в прошлом году на убой отдали 54 тысячи оленей. Средний убойный вес одной туши – 40 килограммов, доля высококачественного мяса категории «свободная реализация» составила 86% от общего объема заготовки мяса северного оленя.

По словам заместителя директора окружного департамента АПК Любовь Охман, по традиции, основной объем заготовок приходится на сельхозорганизации, которые сдали более 739 тонн оленины. Второй год подряд объемы заготовок от частного сектора увеличиваются и составляют 482 тонны. Тогда как два года назад частники сдали 78 тонн мяса.

- Положительная динамика стала результатом введения в 2020 году новых региональных мер поддержки оленеводов, - отметила Любовь Охман.

На убой принимают только идентифицированных оленей, которые прошли обязательные ветеринарные профилактические процедуры. Тем самым, на выходе получается качественная и безопасная продукция. Отмечается, что в 2022 году цены закупа мяса оленей, сдаваемых на убойные комплексы, сохранятся.