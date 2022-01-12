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Происшествия12 января 2022 10:28

В Ноябрьске трое мужчин склоняли к употреблению наркотиков компанию несовершеннолетних девушек

Двое из них уже в СИЗО, третий - в розыске
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ноябрьске трое мужчин склоняли к употреблению наркотиков компанию несовершеннолетних девушек

В Ноябрьске трое мужчин склоняли к употреблению наркотиков компанию несовершеннолетних девушек

Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту склонения к потреблению наркотиков несовершеннолетних возбуждено против двух жителей Ноябрьска, сообщает пресс-служба СК по ЯНАО. Следствие выяснило, что в декабре 2021 года трое мужчин склонили несовершеннолетних девушек, с которыми они сидели в одной компании, к употреблению наркотиков. Сейчас двух из них заключили под стражу, а третьего объявили в розыск.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Салехарде осудили 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Другого жителя Ямала отправили под суд за склонение несовершеннолетней к потреблению наркотика.