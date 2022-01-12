Беременная дочкой жительница Ноябрьска, попавшая в реанимацию перед Новым годом, жалеет, что не привилась вакциной

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Врачи Ноябрьской Центральной городской больницы спасли 39-летнюю беременную Олесю Манину, которая тяжело заболела коронавирусом в конце ноября 2022 года. На тот момент она находилась на 24-й неделе беременности, и лежала с высокой температурой и тяжелой одышкой. Поражение легких – 27%. Через пять дней пребывания в госпитале её состояние ухудшилось, поэтому женщину пришлось перевести в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Как сообщили в пресс-службе ЦГБ, за жизнь будущей мамы боролись 37 дней гинекологи, хирурги, неврологи, кардиологи, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи. Тактику лечения корректировали вместе со специалистами ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти маму и ребенка, и выиграли! Перед Новым годом женщину перевели из реанимации в отделение патологии беременности перинатального центра. Она чувствует себя гораздо лучше и готовится к выписке.

По словам Олеси, все случилось из-за того, что она не смогла вовремя привиться.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

- Я понимала, что это необходимо сделать, но почему-то не сделала этого. Находясь в больнице, я каждый день думала - почему я не привилась, жалела очень, - рассказала Олеся.

Для женщины будущая дочка, которую назовут Лизой, – второй ребенок. Первая дочь учится в университете, семья живет в микрорайоне Вынгапуровский.