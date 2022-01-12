В Ноябрьске нашли живым 44-летнего Вячеслава Бешлиу, пропавшего на целые сутки

Фото: Лиза Алерт

В Ноябрьске нашли живым 44-летнего Бешлиу Вячеслава Викторовича, которого целые сутки искали в городе, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Мужчина был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные брюки, коричневые сланцы, с собой у него были костыли. Именно по этим данным мужчину и нашли.

Приметы мужчины: рост 173 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы коричневые, с проседью.

- Найден. Жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию! – поблагодарили волонтеры в официальной группе во «ВКонтакте».

Где находился мужчина и все подробности его исчезновения пока не известны.