Нефтяники организовали в школе Губкинского экспозицию «Сделано из нефти»

Фото: РН-Пурнефтегаз

При поддержке «РН-Пурнефтегаз в средней школе №4 г. Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) оборудована графическая экспозиция «Сделано из нефти». Экспозиция в наглядной форме рассказывает, насколько важна нефть и ее производные в повседневной жизни. НК «Роснефть» реализует этот проект в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», в школах, где обучаются профильные «Роснефть-классы».

Всем известно, что в современном мире невозможно обойтись без нефти, ведь много предметов повседневного обихода сделаны именно из этого сырья. Его используют при производстве бытовой техники, одежды, посуды, косметики и даже в пищевой промышленности. Например, углеводороды применяют для получения искусственного пищевого белка, пищевых красителей, ванилина. И, конечно, незаменима роль «чёрного золота» в таких сферах, как энергетика, автомобилестроение, медицина. Из нефти производят топливо, пластмассы, искусственный каучук, а эфиры и спирты – неотъемлемые составляющие целого ряда лекарственных препаратов жизненно важного значения и медицинского оборудования.

Экспозиция «Сделано из нефти» – уникальный образовательный проект, расширяющий границы знаний школьников об использовании углеводородов. Проект нацелен и на профориентацию – он позволяет подчеркнуть значимость профессии нефтяников. Графические экспозиции «Сделано из нефти» устанавливают во всех регионах присутствия НК «Роснефть». Пилотный проект был реализован в новой школе города Тулун. Здание было построено Компанией в рамках оказания благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.