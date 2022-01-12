На Отдаленной группе месторождений достигнут рекордный показатель добычи

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Более 2-х миллионов тонн составила в 2021 году добыча на Отдаленной группе месторождений (далее – ОГМ. – Прим. ред.) «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». В минувшем году здесь обустроили две новые кустовые площадки, а средний дебит вводимых скважин составил 400 тонн чистой безводной нефти, в результате чего нефтяники перевыполнили производственный план.

По словам генерального директора предприятия Алексея Огородова, ОГМ подтверждает статус основного драйвера добычи предприятия.

- Потенциал кластера еще не исчерпан, в 2022 году там продолжится активное бурение. Так как промысел – автономный, одним из ключевых факторов успеха является грамотное планирование завоза материалов и оборудования по зимним автодорогам. Это позволяет обеспечить стабильную работу на протяжении всего года, - заключил Алексей Огородов.

СПРАВКА «КП»

Отдаленная группа месторождений – это один из перспективных проектов «Газпром нефти». Она объединяет в единый кластер активы компании, расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО (Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртсткое, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения). С начала разработки на ОГМ добыли 14,2 млн тонн нефти. Начальные геологические запасы составляют 150 млн тонн, начальные извлекаемые запасы – 46,1 млн тонн. Активные геологоразведочные работы продолжаются.