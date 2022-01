Погода на Ямале 12 января 2022 Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 12 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -33…-38 C, при натекании облачности -23…-28 C, по западу -18…-23 C. Днем -19…-24 C, местами -29….-34 C, по западу -12…-18 C.