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Общество11 января 2022 15:34

На Ямале повысили надежность электроснабжения более 230 тысяч жителей

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На Ямале повысили надежность электроснабжения более 230 тысяч жителей

На Ямале повысили надежность электроснабжения более 230 тысяч жителей

Специалисты филиала «Россети Тюмень» Северные электрические сети завершили капитальный ремонт 230 километров линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. Благодаря выполненным работам промышленные потребители нефтегазового сектора, а также свыше 230 тысяч жителей Нового Уренгоя, Салехарда и Надымского района на сегодняшний день обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением. Суммарный объем вложений в ремонт составил более 50 миллионов рублей.

За время проведения ремонтной кампании энергетики выполнили все необходимые работы на высоковольтных ЛЭП, выправили 320 опор, которые наклонились в процессе длительной эксплуатации на болотистой территории. Еще восемнадцать опор были переустановлены на новый фундамент, две – заменены из-за повреждений.

Из сильных ветровых нагрузок на Ямале – порывы достигают 33 метров в секунду – специалисты энергокомпании установили 392 гасителя вибрации на ЛЭП. Они позволяют избежать разрыва проводов во время непогоды.

– От стабильной работы электросетевых объектов «Россети Тюмень» зависит бесперебойное функционирование предприятий нефтегазодобывающей отрасли ЯНАО.«Реализация запланированных на 2021 год мероприятий на воздушных линиях позволила повысить надежность и стабильность электроснабжения промышленных потребителей и жителей Арктического региона, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.