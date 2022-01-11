На Ямале повысили надежность электроснабжения более 230 тысяч жителей

Специалисты филиала «Россети Тюмень» Северные электрические сети завершили капитальный ремонт 230 километров линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. Благодаря выполненным работам промышленные потребители нефтегазового сектора, а также свыше 230 тысяч жителей Нового Уренгоя, Салехарда и Надымского района на сегодняшний день обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением. Суммарный объем вложений в ремонт составил более 50 миллионов рублей.

За время проведения ремонтной кампании энергетики выполнили все необходимые работы на высоковольтных ЛЭП, выправили 320 опор, которые наклонились в процессе длительной эксплуатации на болотистой территории. Еще восемнадцать опор были переустановлены на новый фундамент, две – заменены из-за повреждений.

Из сильных ветровых нагрузок на Ямале – порывы достигают 33 метров в секунду – специалисты энергокомпании установили 392 гасителя вибрации на ЛЭП. Они позволяют избежать разрыва проводов во время непогоды.

– От стабильной работы электросетевых объектов «Россети Тюмень» зависит бесперебойное функционирование предприятий нефтегазодобывающей отрасли ЯНАО.«Реализация запланированных на 2021 год мероприятий на воздушных линиях позволила повысить надежность и стабильность электроснабжения промышленных потребителей и жителей Арктического региона, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.