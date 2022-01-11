В Лабытнанги пройдет шестой тур Чемпионата России по волейболу среди мужчин «Молодежная лига»

Фото: Правительство ЯНАО

Шестой тур Чемпионата России по волейболу среди мужчин «Молодежная лига» пройдет в лабытнангском спортивном комплексе «Полярный» с 13 по 16 января 2022 году. На поле встретятся команды «Динамо-Олимп» из Москвы, «Енисей-2» из Красноярска, «Белогорье-2» из Белгорода и «Факел» из Нового Уренгоя. Для игр специально установили покрытие волейбольной площадки, поставили сетку, а по периметру поставили ограждение игровой площадки, в соответствии с регламентом Всероссийской Федерации волейбола.

Трансляцию игр можно будет посмотреть на официальном youtube-канале Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, Лабытнанги принимает Чемпионат России уже не в первый раз. В марте 2021 года в «Полярном» прошел первый круг финала Чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Моложеная лига». Тогда в турнире участвовали команды: «Динамо-Олимп» (Москва), новоуренгойский «Факел», «Локомотив-ЦИВС» (Новосибирск), «Университет»(Нижневартовск), «Звезда Югры» (Сургут), «Кузбасс-2» (Кемерово).