Какие зимники открыты на Ямале? Перечень. Фото: Татьяна Коркина

Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале планируется открыть на Ямале уже совсем скоро. Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, завтра, 12 января, на объект приедет комиссия, чтобы осмотреть стадию подготовки зимника к «работе».

На Ямале сейчас действуют два зимника. Первая – Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги – открыта для транспорта общей массой до 15 тонн. А на автозимнике Коротчаево – Красноселькуп могут ездить машины общей массой до 30 тонн.

Что касается муниципальных автозимников, то в Шурышкарском районе для всех машин до 15 тонн открыты на дорогах: Азовы-Горки-Лопхари, Черный Мыс-Ямгорт-Овгорт, Шурышкары-Пиляр. В Пуровском районе работает автозимник «Подъезд к Халясавэй» для машин массой до 40 тонн, на автозимнике Самбург – Заполярное НГКМ – до 30 тонн. В Красноселькупском районе открыты автозимники по маршрутам Толька-Южно-Харампурское месторождение и Толька-Ратта для машин общей массой до 30 тонн.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

О работе региональных зимников и ограничениях на региональных автомобильных дорогах можно узнать на интерактивной карте ЕКС ЯНАО.

Справки по телефонам: (34922) 7-17-04.

При планировании автомобильных путешествий ориентируйтесь, пожалуйста, на погодные условия. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону 112.