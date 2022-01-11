Какие зимники открыты на Ямале? Перечень.
Фото: Татьяна Коркина
Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале планируется открыть на Ямале уже совсем скоро. Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, завтра, 12 января, на объект приедет комиссия, чтобы осмотреть стадию подготовки зимника к «работе».
На Ямале сейчас действуют два зимника. Первая – Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги – открыта для транспорта общей массой до 15 тонн. А на автозимнике Коротчаево – Красноселькуп могут ездить машины общей массой до 30 тонн.
Что касается муниципальных автозимников, то в Шурышкарском районе для всех машин до 15 тонн открыты на дорогах: Азовы-Горки-Лопхари, Черный Мыс-Ямгорт-Овгорт, Шурышкары-Пиляр. В Пуровском районе работает автозимник «Подъезд к Халясавэй» для машин массой до 40 тонн, на автозимнике Самбург – Заполярное НГКМ – до 30 тонн. В Красноселькупском районе открыты автозимники по маршрутам Толька-Южно-Харампурское месторождение и Толька-Ратта для машин общей массой до 30 тонн.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
О работе региональных зимников и ограничениях на региональных автомобильных дорогах можно узнать на интерактивной карте ЕКС ЯНАО.
Справки по телефонам: (34922) 7-17-04.
При планировании автомобильных путешествий ориентируйтесь, пожалуйста, на погодные условия. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону 112.