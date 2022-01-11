В Новом Уреноге на обновленную взлетно-посадочную полосу сел Airbus A320. Фото: Правительство ЯНАО

В аэропорту Нового Уренгоя появилась обновленная взлетно-посадочная полоса с новым светосигнальным оборудованием. Сертификат соответствия аэродрома выдало Федеральное агентство воздушного транспорта оператору аэропорта на основании заключения. Его выдали по результатам проверки Ространснадзора и специальной комиссии Росавиации на соответствие покрытия и оборудования полосы всем нормам и требованиям безопасности полетов.

Первым самолетом, который сел на обновленную взлетно-посадочную полосу, стал Airbus A320 авиакомпании «Ямал» сообщением Новый Уренгой – Москва.

ЦИФРЫ

Длина взлетно-посадочной полосы – 2 550 метров, ширина – 46 метров.

Для укладки асфальтобетона уложили 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Покрытие состоит из четырех слоев асфальтобетона общей толщиной по полосе не менее 28 см.

Строительно-монтажные работы по укладке асфальтобетона провели за четыре месяца в условиях Крайнего Севера.