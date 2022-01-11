Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 января 2022 увеличилось на 38 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 11 января 2022 число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось на 38 человек. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 62 450 человек. Все 38 новых зараженных заболели в муниципалитетах, а вот среди вахтовиков на месторождениях и производственных объектах заболевших нет.

Коронавирус на Ямале на 11 января 2022. Фото: Оперштаб

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализированы 183 человека, из которых 23 находятся в тяжелом состоянии, 12 – на искусственной вентиляции легких.

Выздоровел 58 191 человек, умерло 968 человек за всю пандемию, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.