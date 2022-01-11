В праздники энергетики не допустили ни одного серьезного сбоя в Тюменском макрорегионе

Ни одного существенного технологического нарушения в работе электросетевого комплекса не было допущено в новогодние и рождественские праздники. Благодаря качественной подготовке «Россети Тюмень» к периоду пиковых нагрузок потребители Тюменского макрорегиона были обеспечены надежным и бесперебойным энергоснабжением.

С 30 декабря по 10 января во всех филиалах компании сотрудники усилил контроль работы оборудования. Для этого на оперативное дежурство заступили 863 специалиста из 189 бригад. В их распоряжении были 434 единицы специальной техники и 72 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 11 МВт на случай возникновения аварийных ситуаций.

Отметим, что в прошедшие январские каникулы в Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров опускались до отметки в минус 44 градуса. На Ямале морозы тоже не отступали: синоптики прогнозировали холода до минус 41 градуса. Несмотря на такие температурные рекорды, в зоне операционной деятельности энергокомпании крупных технологических нарушений в работе электрокомплекса не случилось.

– Компания продемонстрировала высокий уровень надежности, обеспечив безаварийную работу и качественное электроснабжение потребителей в период повышенной ответственности. Энергетики полностью справляются с поставленными задачами благодаря регулярной отработке навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, проведению тренировок и инструктажей, а также своевременной проверке состояния оборудования и спецтехники, – прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.