В Тарко-Сале коммунальщики умудрились проложить сети теплоснабжения прямо над землей Фото: Татьяна Коркина

Проверку по факту некачественно смонтированных сетей теплоснабжения провела в октябре 2021 года прокуратура Пуровского района. Поводом к проверке стало коллективное обращение жителей многоэтажки №17а в микрорайоне Советский города Тарко-Сале, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Оказалось, что сотрудники филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» смонтировали новые сети теплоснабжения прямо над землей, а это значит, что жители могли получить вред жизни и здоровью при подаче теплоносителя в дом. Прокладка сетей теплоснабжения не отвечает требованиям законодательства о теплоснаюбжении и об энергоэффективности, и существовала возможность возникновения коммунальной аварии. Точно такие же нарушения допустили во время прокладки сетей над землей около многоквартирных домов №№ 19 и 19а в мкр. Советском в г. Тарко-Сале.

Пуровский районный суд рассмотрел иск заявления прокурора района на «Ямалкоммунэнерго», и на компанию возложили обязанности обустроить сети под землей. Сейчас все нарушения устранены.