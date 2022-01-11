На Ямале в 2021 году интернет-мошенники похитили у людей более 170 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

На Ямале в 2021 году зарегистрировано 2019 преступлений, включая мошенничество и кражи, в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. Больше всего мошенничеств в сфере IT-технологий совершили в Новом Уренгое (422 преступления), Ноябрьске (361 преступления), Салехарде (369) и Надымском районе (342 случая). Общий ущерб, который причинили преступники жителям ЯНАО, составил, более 170 миллионов рублей.

Тем не менее, количество преступлений, совершенных с использованием интернета, снизилось на 20,2%, а процент раскрываемости составил 26,5%, что является первым показателем в УФО и третьим в России.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКУ?

- Если на мобильник приходят сообщения с неизвестного номера, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не следуйте указанным инструкциям. Тогда вы автоматически установите на телефон вирусную программу, которая позволит злоумышленникам получить доступ к вашим персональным данным. По всем вопросам по карте обращайтесь к банку напрямую.

- Прежде чем совершать банковские операции, проверьте информацию и не переводите никаких денег. Особенно стоит задуматься, если вам с незнакомого номера звонит якобы сотрудник безопасности банка.

Полиция Ямала просит граждан не разговаривать с незнакомцами по мобильному телефону и не сообщать персональные данные, номера счетов и банковских карточек.