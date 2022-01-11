Жителя Нового Уренгоя, который не в первый раз катался по городу пьяным, упекли в тюрьму на полгода Фото: Татьяна Коркина

Полгода в колонии-поселении отсидит 35-летний житель Нового Уренгоя, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административном наказанию. Более того, ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Дело началось ещё в ноябре 2020 года, когда наряд ДПС по Новому Уренгою остановил автомобиль ГАЗ, которым управлял 35-летний пьяный новоуренгоец. Оказалось, что он – вахтовик, который работает неподалеку. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. При дальнейшей проверке стало известно, что в августе 2020 года он уже был осужден за пьяную езду, и его приговорили к обязательным работам.

В этот раз против него возбудили уголовное дело по той же статье, только наказание теперь оказалось гораздо строже.