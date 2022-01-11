Ноябрьская городская больница объявила сбор крови в связи с высокой потребностью. Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьская центральная городская больница объявила сбор компонентов крови, сообщили в пресс-службе медучреждения. Необходимы доноры A (II), резус Rh (-) отрицательной группы крови, в связи с высокой потребностью. Доноров ждут по адресу: ул. Республики, 17 с 8 до 12 часов, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Однако есть те люди, которые временно не могут быть донорами:

- переболевшие «короной» менее чем 4 месяца назад;

- контактные с больными коронавирусом менее 14 дней после окончания контакта.

Врачи призывают присоединиться к донорству, отмечая, что стать донором – значит, спасти жизнь.