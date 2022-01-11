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Происшествия11 января 2022 7:13

В Надымском районе строитель заживо сжег должника в квартире вместе с мусором

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Надымском районе строитель заживо сжег должника в квартире вместе с мусором

В Надымском районе строитель заживо сжег должника в квартире вместе с мусором

Фото: Татьяна Коркина

В Надыме возбуждено уголовное против 38-летнего строителя, который подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО. Следствие выяснило, что 23 ноября 2021 в поселке Пангоды Надымского района при пожаре в своей квартире погиб 50-летний мужчина, отравившись окисью углерода. Во время выяснения обстоятельств его смерти и причин пожара, стало известно, что квартиру поджег 38-летний строитель.

Оказалось, что ему погибший задолжал деньги. Строитель захотел повредить имущество должника, и поджег мусор около его квартиры. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Пуровском районе завершено расследование уголовного дела против двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве человека двадцатилетней давности.