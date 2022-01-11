В Пуровском районе раскрыли жестокое убийство двадцатилетней давности Фото: Татьяна Коркина

В Пуровском районе завершено расследование уголовного дела против двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве человека двадцатилетней давности. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следователи собрали массу доказательств вины обвиняемых, и уголовное дело направлено в суд.

Убийство произошло в 2003 году. Тогда в поселке Пурпе Пуровского района произошел конфликт между двумя мужчинами и 22-летним парнем. Дело в том, что ранее судимые обвиняемые его ограбили и тот, разумеется, обратился в полицию с заявлением. Мужчины начали склонять парня забрать заявление, и 3 августа 2003 года они подъехали к нему домой на машине и предложили обсудить сложившуюся ситуацию.

Вместе они выехали на берег реки Пякпур, где 31-летний мужчина схватил нож и начал угрожать парню убийством. Опасаясь за свою жизнь, жертва стала убегать. Тогда второй 37-летний нападавший догнал убегавшего и сбил его с ног. Затем один из них стал удерживать потерпевшего, а второй накинул ремень на шею и задушил его. Привязав груз, мужчины сбросили тело убитого в реку. Однако труп нашли, и после этого СК возбудил уголовное дело. Убийцы скрылись из Пуровского района.

В прошлом году отдел криминалистики, изучая старые, приостановленные, уголовные дела, смогли раскрыть совершенное преступление. При взаимодействии с пуровскими полицейскими, причастность обоих мужчин к убийству подтвердилась. Известно, что один из нападавших был судим за несколько изнасилований.

Преступников упекли под стражу, сейчас их ждет суд.