Пожарные спасли из горящей пятиэтажки в Надыме троих детей и троих взрослых. Видео.

Пожарные спасли из горящей пятиэтажки в Надыме троих детей и троих взрослых. Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме накануне, 10 января 2022, загорелся жилой пятиэтажный дом на Ленинградском проспекте. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступило в 13.50, и через 5 минут пожарные были на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Когда пожарные прибыли на место, горел подъезд на первом этаже. Они спасли шесть человек, трое из которых – дети. Локализовали открытое горение в 14.04, а в 14.10 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара сгорели детские санки и коляска на площади двух квадратных метров.

Грамотные профессиональные действия пожарных помогли избежать трагедии: при пожаре никто не пострадал. Боролись с огнем 10 человек личного состава МЧС России и 3 единицы техники. А вот что стало причиной пожара – предстоит узнать дознавателям.