В Шурышкарском районе для детсадовцев появилось 4 новых группы на 100 мест. Фото: Правительство ЯНАО

Четыре новые группы на 100 мест появились в детских садах Шурышкарского районе. В районном центре создали 40 мест для ребятишек от 2 до 3 лет, ещё две на 60 мест заработали на базе образовательного центра в селе Питляр. В конце декабря 2021 года детсады получили лицензии на образовательную деятельность, и 10 января 2022-го они впервые посетили обновленные пространства.

В административном центре района – Мужах – обустроили помещения под группы для детсадовцев в административном здании. Это временно, ведь здесь планируется строительство нового корпуса детского сада «Олененок» на 60 мест. А пока группы отремонтировали, установили мебель и развивающее оборудование, включая систему «Интерактивный пол». Она позволит детям играть в подвижные игры, изучать ПДД зимой и в сильные морозы. Около здания появились детские площадки с мягким прорезиненным покрытием.

Ребятишки остались довольны новыми группами. Фото: Правительство ЯНАО

В Питляре детсадовцы переехали из деревянного здания в капитальное, общей площадью 235,5 квадратных метров. Здание полностью утеплили, включая стены, кровлю и пол. В 2021-м году здесь обустраивали группы мебелью и оборудованием, благоустраивали территорию. Для безопасности дошкольников территорию огородили и установили камеры видеонаблюдения.

Отметим, что масштабная программа строительства детсадов реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Сегодня в регионе полностью решена задача нацпроекта «Демография» по обеспечению дошкольников местами в детских садах, в том числе в ясельных группах.