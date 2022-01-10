Молодые ямальцы с яркими достижениями могут попасть в #ТОП89 успешных жителей региона

Фото: Правительство ЯНАО

Активные жители Ямала могут принять участие в #ТОП89 – это список из 89 человек, чьи истории успеха станут самыми удивительными и вдохновляющими по итогам трех лет. Заполнить заявку на участие в ТОПе можно на официальном сайте проекта через кнопку «ПРОЯВЛЯЮ СЕБЯ», если вы хотите принять участие лично. Можно попасть в число тех, кого рекомендуют родные, друзья, коллеги или наставники через кнопку «ЗАЯВИТЬ ДОСТОЙНОГО». Заявки принимаются до 18 января 2022 года включительно.

Участниками ТОПа станут молодые и активные ямальцы в возрасте от 18 до 35 лет с яркими достижениями за последние три года. На первом этапе эксперты отсмотрят лонг-лист участников, на втором пройдет открытое смс-голосование, которое продлится 89 часов и будет проанонсировано в соцсетях и на сайте проекта.

Ямальцы, которые наберут большинство народных голосов и экспертных баллов, и попадут в шорт-лист из 89 человек.