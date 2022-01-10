В Салехарде горел автомобиль, в Тарко-Сале - баня, а в Надыме - подъезд жилого дома Фото: Татьяна Коркина

Три пожара произошло на Ямале сегодня, 10 января 2022 года. Череда возгораний началась с Салехарда, где в 7.26 на ул. Павлова загорелся легковой автомобиль. Тушили его 6 человек личного состава ГУ МЧС по ЯНАО и сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и 1 единица специтехники. В 7.45 пожар потушили, огонь повредил двигательный отсек автомобиля.

В 9.20 в Тарко-Сале на ул. Геологов загорелась баня, и через 18 минут пожар был потушен. Над возгоранием боролись 9 человек личного состава МЧС и 1 единица спецтехники. Огонь повредил баню на общей площади 12 квадратных метров.

В 13.49 в Надыме, на проспекте Ленинградский, загорелся подъезд многоквартирного жилого дома. В 14.10 пожар ликвидировали 11 сотрудников личного состава и 3 единицы спецтехники. Огонь повредил двое санок, которые находились в подъезде, и детская коляска на площади двух «квадратов». В результате пожара подъезд закопчен.

Во всех трех случаях причины пожара и ущерб устанавливают сотрудники органов дознания МЧС.