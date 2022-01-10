На Ямале следователи начали проверку после обнаружения трупа охранника местного предприятия Фото: Татьяна Коркина

Пуровские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 49-летнего сотрудника охраны во время тушения пожара. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба СК по ЯНАО.

По предварительным данным, рано утром 8 января 2022 на базе одного из предприятий, расположенного в 15-ти км от поселка Сывдарма Пуровского района, загорелся балок. В этот момент в нем находился охранник, который скончался на месте происшествия. Следователи выясняют, по какой причине погиб мужчина. Правда, уже известно, что сгоревшее помещение обогревалось самодельной печью «буржуйкой».

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Во время доследственной проверки следователи дадут юридическую оценку действиям руководства компании по соблюдению требований пожарной безопасности и охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», возгорание началось 8 января в 05:10 утра на территории базы ООО «Гидромеханические работы», расположенной в 15 километрах от п. Сывдарма. Труп мужчины обнаружили пожарные, которые приехали на вызов. Случившимся уже заинтересовалась районная прокуратура.