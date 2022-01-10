У жительницы Нового Уренгоя Новый год начался с опустошения кошелька мошенниками Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Неизвестные, злоупотребив доверием местной жительницы, сняли с её карточки 236 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. С заявлением о пропаже кровных женщина сообщила в полицию 5 января 2022 года.

Оказалось, что на мобильный телефон женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он предложил отменить операцию по несанкционированному оформлению потребительского кредита и оформить в онлайн-банке кредит. Для этого женщине нужно было сообщить данные банковской карты и CVV-код. Женщина послушала-послушала и купилась на россказни мошенников, сейчас их ищут. Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Новом Уренгое мошенники выманили у 23-летнего мужчины более 2 млн рублей. Там же мошенники списали со счетов другой женщины 120 тысяч рублей.