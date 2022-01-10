В Новом Уренгое наркомана со стажем упекли за решетку на 3 года и 3 месяца Фото: Татьяна Коркина

Три года и три месяца проведет в колонии строгого режима 25-летний житель Нового Уренгоя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, накануне Нового года, 28 декабря 2021, городской суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Преступление произошло в июле 2021 года. Тогда, во время проведения поиска людей, причастных к незаконному обороту наркотиков, полицейские задержали неоднократно судимого жителя Нового Уренгоя. Во время досмотра у молодого человека обнаружили свертки с прессованным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество – не что иное, как наркотик растительного происхождения массой 2,97 грамма. По словам самого преступника, наркоту он купил для личного потребления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в ЯНАО задержали мужчину, который при полицейских выкинул шерстяную перчатку с наркотиком. А вот в Ханымее год назад задержали наркодилера с большой партией наркотиков.