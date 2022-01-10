Коронавирус на Ямале на 10 января 2022: ковид подхватили ещё 35 человек

Коронавирус на Ямале на 10 января 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 10 января 2022 года число заболевших коронавирусом увеличилось на 35 человек. Причем заболели только жители муниципальных образований, а на месторождениях и производственных объектах не заболел никто. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус подхватили 62 412 человек, 58 076 человек выздоровело.

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 190 человек: 29 находятся в тяжелом состоянии, 12 человек – на искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии от ковида скончались 968 человек, один из них – за прошедшие сутки.

Коронавирус на Ямале на 10 января 2022

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в России названы регионы с рекордным иммунитетом от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета в стране.