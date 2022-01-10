На Ямале в новогодние праздники произошло 117 ДТП: пострадали три человека. Фото: ГИБДД по ЯНАО

На Ямале с начала 2022 года автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которым получили травмы три человека. Четыре ДТП произошло из-за пьяных водителей, один из которых покалечил своего пассажира. Авария произошла 2 января на 742 километра автодороги Сургут-Салехард. Подвыпивший водитель не учел сложные метеоусловия, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на здание.

На следующий день, 3 января, на ул. Б. Кнунянца в Салехарде водитель маршрутки временно потерял сознание, из-за чего наехал на дорожное ограждение «Факел». В результате ДТП пострадал пассажир автобуса.

В Рождество, 7 января, в с. Газ-Сале девушка-водитель иномарки из-за плохих погодных условий съехала с дороги и наехала на снежный вал. В результате ДТП пострадал пассажир.

Всего с начала 2022 года сотрудники ГИБДД поймали 51 пьяного водителя, 7 из которых уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Жителям Ямала напоминают, что необходимо сообщать в полицию о пьяных водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и, возможно, управляют машиной в нетрезвом состоянии.