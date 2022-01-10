В Ноябрьске за новогодние каникулы родилось 36 детей - 18 мальчиков и 18 девочек Фото: Татьяна Коркина

Ровно 36 детей – 18 мальчиков и 18 девочек родилось в Ноябрьской Центральной городской больнице за новогодние праздники с 1 по 9 января 2022. Причем 5 января 2022 года специалисты родильного отделения приняли двойню – мальчика и девочку, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», первым малышом Ямала в 2022 году стал мальчик. Он родился в Надыме в 0 часов 50 минут. Вес малыша - 3 650 граммов, рост - 56 см. Новорожденный и его мама чувствуют себя хорошо. Вторым малышом, родившемся на Ямале, стала девочка в Новом Уренгое в 3:30, а в 5:30 родился еще один мальчик в Ноябрьске. А в 2021 году на Ямале родилось 6 540 малышей.

«Комсомольская правда – Ямал» поздравляет новоявленных родителей с рождением детей и желает им расти здоровенькими и красивыми.