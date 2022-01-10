На Ямале пострадавшей при катастрофе на Чернобыльской АЭС не хотели платить пенсию, но за дело взялась прокуратура Фото: Татьяна Коркина

После вмешательства прокуратуры в Лабытнанги признали незаконным решение пенсионного фонда отказать ветерану в установлении пенсии, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В июне 2021 года женщина обратилась в Отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО, чтобы ей назначили пенсию по старости как человеку, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако пенсионный фонд отказал женщине в пенсии, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих это право. Чтобы защитить интересы пенсионерки, городская прокуратура направила иск к госучреждению с требованием признать решение незаконным.

Более того, прокуратура обязала назначить пенсию по старости на основании статьи 28.1 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Требования прокурора удовлетворил требования горсуда полностью, теперь женщина получает пенсию по старости.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что прокуратура Салехарда помогла местной жительнице вернуть украденные пенсионные накопления. Деньги без ведома женщины перевели в негосударственный пенсионный фонд.