В Салехарде мужчина задушил подругу в Рождественскую ночь, а потом сам сдался полиции Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде возбуждено уголовное дело против 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 34-летней девушки, сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО. В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2022, парочка выпивала и, в момент застолья, поругалась. Мужчина схватил женщину, задушил её и спрятал её тело в квартире. Утром он рассказал семье о том, что совершил, и попросил их отвезти его в полицию, где заявил о преступлении.

Сейчас мужчина задержан, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в июне 2021 пожилой лабытнангец убил сожительницу стеклянной бутылкой. Ранее мужчина уже был судим за похожее преступление. В тех же Лабытнангах мужчина задушил подругу, к которой пришёл в гости. Женщина была пьяна.