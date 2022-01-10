Жителей Надымского района просят не кормить бездомных собак, чтобы не оказаться в больнице Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники администрации Надымского района просят местных жителей не кормить и не контактировать с бездомными животными, чтобы не навлечь беду. Безнадзорные собаки могут таить опасность для человека – его жизни и здоровью. Когда животные видят, что их прикармливают, псы образуют опасные для людей стаи. А ещё собака может быть больна или агрессивна, поэтому лучше всего обходить её стороной.

Если вы обнаружили агрессивное бездомное животное, обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу Надымского района по телефону 112 или в МКУ «Надымское» по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/3, тел. 530-700.

Случаев, когда собаки нападают человека, немало. Например, ранее мы сообщали о том, что в Лабытнанги бездомный пес набросился на ребенка возле школы. К счастью, мальчику удалось спастись. А в Селе Сеяха Ямальского района бешеная собака, проникнув на территорию Сеяхинской школы-интерната, покусала семерых воспитанников.

В 2021 году на Ямале запустили информационную систему по учету бездомных животных, а в конце года более двадцати животных обрели дом в рамках акции «Пушистый день».