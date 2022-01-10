В Салехарде увековечат память моряков-первопроходцев, построив монумент в виде маяка

Вот так будет выглядеть памятник-маяк. Фото: департамент внешних связей ЯНАО.

Памятник, посвященный отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, проложившим Северный морской путь, появится в Салехарде. Как сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО, его создадут в виде маяка (навигационного знака), по сохранившимся эскизам руководителя Обь-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции лейтенанта Дмитрия Овцына. Точно такие же маяки располагались по берегам Обской губы, которые устанавливали моряки отряда, прокладывающие путь из Оби в Енисей.

По словам члена ямальского отделения «Русского географического общества» Жанны Чижик, памятник увековечит память русских моряков-первопроходцев и зафиксирует ключевую роль Оюдорска-Салехарда в успешном решении задач экспедиции.

- Мы представим это место жителям и гостям Салехарда как важнейшую отправную точку героической эпопеи освоения Арктики, - сообщила Жанна Чижик.

Маяк построят на возвышенности. Фото: департамент внешних связей ЯНАО.

Навигационный знак построят на возвышенности. В связи с этим со стороны дороги обустроят лестницу и парковку. На площадке в центре маяка установят информационную стелу из гранитного монолита со справочными материалами об истории открытия морского пути из Оби в Енисей и картой маршрута экспедиции. Строительство памятника приурочено к 285-летию открытия пути, соединившего Обь и Енисей. Возводить монумент будут уже в 2022 году, в рамках проекта «Из Оби в Енисей. Отряду Овцына посвящается».

А так маяк будет выглядеть в темное время суток. Фото: департамент внешних связей ЯНАО.

Проект реализуется региональным отделением «Русского географического общества» при поддержке Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.