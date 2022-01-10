На Ямале юным победителям олимпиад подарят 58 сертификатов на оплату расходов по допобразованию

Фото: https://kids.yanao.ru/

Прием заявок на сертификат «ЯНАОлимп» для победителей и призеров олимпиад стартует на Ямале с 1 февраля 2022. По этому сертификату школьники, которые с успехом участвуют в олимпиадах, и которые могут стать победителями или призёрами Всероссийской олимпиады школьников или олимпиад из Перечня Министерства высшего образования и науки РФ, получат поддержку.

Сертификат поможет родителям юных дарований оплатить обучение в организациях допобразования, в том числе, на базе ведущих российских университетов. Оператор проекта – Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе. Обучение проходит очно в предметных олимпиадных школах для учеников с 7 по 11 классы, но можно выбрать только один предмет из списка Всероссийской олимпиады школьников.

Оценивать ребят будут по баллам рейтинга олимпиад и по статусу («победитель» или «призер»). Те, у кого появится этот сертификат, смогут выбрать предметную олимпиадную школу, курс, смену, учебно-тренировочные сборы и оплатить стоимость обучения и транспортные расходы до места проведения школы и обратно.

На Ямале предоставят 58 образовательных сертификатов победителям и призёрам предметных олимпиад в ЯНАО. В том числе: 10 сертификатов по 90 тысяч рублей для одиннадцатиклассников и 48 сертификатов по 150 тысяч рублей для учеников 7-10 классов.