«Полицейский Дед Мороз» призвал трудных подростков из Надымского района к законопослушному поведению

Акция «Полицейский Дед Мороз». Фото: УМВД по ЯНАО

В новогодние праздники (которые, к слову, закончились к нашему сожалению) инспекторы отделения по делам несовершеннолетних и члены Общественного совета при ОМВД России по Надымскому району встретились с детьми, состоящих на учете и нуждающихся в помощи государства. Полицейские и общественники рассказывали ребятам о том, что нельзя совершать преступления и правонарушения, и призывали их к здоровому и активному образу жизни.

Дети получили сладкие подарки. Фото: УМВД по ЯНАО

Например, майор полиции Надежда Руфова, старший лейтенант полиции Лидия Болгарева напомнили подросткам о правилах обращения с пиротехникой, обязательном соблюдении правил дорожного движения во время прогулок и недопустимости совершения преступлений. А председатель Общественного совета Сергей Маршанский пожелал детям успехов в учебе, занятиях по интересам и вручил новогодние подарки.

Не сидел сложа руки и член Общественного совета, штатный клирик прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца иерей Андрей Калугин. Во время поездок в поселки Надымского района он напомнил родителям о контроле за поведением детей, призывал ребят к законопослушному поведению и вручал сладкие подарки.

Штатный клирик прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца иерей Андрей Калугин с детьми. Фото: УМВД по ЯНАО.

Все мероприятия проходили в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».