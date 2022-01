Погода на Ямале 10 января 2022: в первый рабочий день года будет не так уж холодно

Погода на Ямале 10 января 2022 года: днем около -23 градусов

Погода на Ямале 10 января 2022 года: переменная облачность, местами пройден небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -26…-31 C, при натекании облачности до -21 C, днем -21…-26 C, местами до -16 C.

Погода на Ямале 10 января 2022. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

По народному календарю 10 января – Домочадцев день, или «Рождественский мясоед», хотя это все же не праздник. Просто с этого дня у православного крестьянина начиналось время, когда в пищу можно было употреблять мясо. На столе появлялась свинина, говядина и курица. С этого же дня начинались свадьбы, ведь именно в «мясные» дни семьи молодых накрывали богатый стол для своих гостей.

Что касается примет, то если на Домодчадцев день иней ляжет на стоги сена, то лето будет дождливым.

